 توقعات بوصول درجة الحرارة لـ«الصفر» في شمال المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بوصول درجة الحرارة لـ«الصفر» في شمال المملكة

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توقعات بوصول درجة الحرارة لـ«الصفر» في شمال المملكة

تواصل ـ الرياض:

توقع موقع ‘‘طقس العرب‘‘ أن تصل درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الفجر إلى الصفر المئوي في شمال المملكة، بإذن الله تعالى، وتأثر تلك المنطقة بكتلة هوائية باردة، تزداد خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وتقترب درجة الحرارة الصغرى في عرعر، فجر الاثنين، إلى واحد درجة مئوية، وفي القريات إلى أقل من درجة مئوية، ودرجتين مئويتين في حائل، و- 3 في جبال اللوز بمنطقة تبوك.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإن فرصة تشكل الصقيع في المناطق الشمالية خلال ليلتي الاثنين والثلاثاء خلال ساعات الليل والصباح الباكر يومي الاثنين والثلاثاء ما تزال مواتية.

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