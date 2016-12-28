«سلاح المهندسين» صمام أمان للقوات المسلحة في مواجهة ألغام الحوثي

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تراهم دائماً في الصفوف الأمامية، يمهدون الأرض للقوات المسلحة للهجوم وردع العدو، يبثون الاطمئنان بين الصفوف، إنهم سلاح المهندسين في الحد الجنوبي.

وفي هذا السياق كشف أحد أبطال سلاح المهندسين أسراراً عدة عن حياتهم ومهماتهم في نزع الألغام والعبوات الناسفة، وإبطال مفعولها بمختلف أنواعها، حيث يُلقى على عاتقهم حمل ثقيل جداً، وذو حساسية عالية.

وقال الرائد محمد سعود الحربي أحد أبطال كتيبة سلاح المهندسين: “كتيبتنا هي أول من يطأ أرض المعارك؛ مهمتنا هي تطهير وتأمين الأراضي في الشريط الحدودي من الألغام كافة التي يزرعها أفراد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأتباع المخلوع صالح”، مشيراً إلى أنهم آخر المغادرين؛ لأن من صميم مهمتهم تأمين الحدود بعد نهاية المعارك.

وأضاف الحربي: “حصر أنواع الألغام والعبوات الناسفة يعتبر أمراً صعباً؛ حيث إنها تتطور بشكل سريع، وتعتمد على الابتكار بشكل كبير، ولكن نحن – بحمد الله – تمكنا من رصد أغلب الأنواع التي يمتلكها الخونة الجبناء، ولدينا القدرة على إبطالها في وقت قياسي”.

وعن أعداد الألغام التي أبطلها أبطال سلاح المهندسين أوضح الرائد محمد الحربي: “استطعنا في الشهرين الماضيين – تقريباً – تعطيل أكثر من 500 لغم؛ سواء المخصصة للأفراد أو للدبابات، ولمسنا من خلال هذا النجاح، إحباطاً كبيراً في معنويات الخونة تسبب في تراجعهم بشكل ملحوظ على المستويات كافة”، وفقاً لـ”الإخبارية”.

وعبّر الحربي عن اعتزازه هو وزملاؤه كافة في القوات المسلحة بالدور الذي يقومون به، مشدداً على أنهم لن يدخروا جهداً في حماية بلاد الحرمين، والوقوف سداً منيعاً أمام كل من يفكر في التعدي على شعبنا، مؤكداً أن كل فرد في الجيش على استعداد أن يدفع حياته من أجل حماية هذا الوطن الغالي.