«المفتي» يوضح موقفه من برامج هيئة الترفيه الـ«سينما» والحفلات الغنائية

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

كشف مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عن موقفه بشأن ما تردد مؤخراً عن عزم الهيئة العامة للترفيه إنشاء السينما، وإقامة الحفلات الغنائية، مطالباً معالجتها بحكمة وهدوء، وأن يوفق المسؤولون لاتباع الحق.

جاء حديث “آل الشيخ” خلال برنامجه الأسبوعي، مع سماحة المفتي على قناة المجد الفضائية؛ رداً على سؤال بشأن حكم إقامة هيئة الترفيه حفلاً قرب الحرم المكي، لا سيما أن الهيئة اجتمعت مؤخراً وطالبت بإنشاء السينما، وإقامة الحفلات الغنائية، بحسب المتصل.

وقال سماحة المفتي؛ رداً على السؤال: “هذه الأمور ستعالج بحكمة إن شاء الله، وأرجو أَن يوفقوا لاتباع الحق، وأن يقدم ما ينفع الأمة، وأرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.