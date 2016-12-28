 «المفتي» يوضح موقفه من برامج هيئة الترفيه الـ«سينما» والحفلات الغنائية | صحيفة تواصل الالكترونية

«المفتي» يوضح موقفه من برامج هيئة الترفيه الـ«سينما» والحفلات الغنائية

0
«المفتي» يوضح موقفه من برامج هيئة الترفيه الـ«سينما» والحفلات الغنائية

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

كشف مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عن موقفه بشأن ما تردد مؤخراً عن عزم الهيئة العامة للترفيه إنشاء السينما، وإقامة الحفلات الغنائية، مطالباً معالجتها بحكمة وهدوء، وأن يوفق المسؤولون لاتباع الحق.

جاء حديث “آل الشيخ” خلال برنامجه الأسبوعي، مع سماحة المفتي على قناة المجد الفضائية؛ رداً على سؤال بشأن حكم إقامة هيئة الترفيه حفلاً قرب الحرم المكي، لا سيما أن الهيئة اجتمعت مؤخراً وطالبت بإنشاء السينما، وإقامة الحفلات الغنائية، بحسب المتصل.

وقال سماحة المفتي؛ رداً على السؤال: “هذه الأمور ستعالج بحكمة إن شاء الله، وأرجو أَن يوفقوا لاتباع الحق، وأن يقدم ما ينفع الأمة، وأرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.

شاهد ايضا

خبير نفسي يضع روشتة لعلاج «سلوك الكذب» في الأبناء

خبير نفسي يضع روشتة لعلاج «سلوك الكذب» في الأبناء

القوات المسلحة تقتل مجموعة من الحوثيين بينهم قياديان اقتربا من الحدود

القوات المسلحة تقتل مجموعة من الحوثيين بينهم قياديان اقتربا من الحدود

العمل تضع آلية تحديث بيانات «ذوي الإعاقة» المشمولين بالرعاية الاجتماعية

العمل تضع آلية تحديث بيانات «ذوي الإعاقة» المشمولين بالرعاية الاجتماعية

توقعات بوصول درجة الحرارة لـ«الصفر» في شمال المملكة

توقعات بوصول درجة الحرارة لـ«الصفر» في شمال المملكة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>