خبير نفسي يضع روشتة لعلاج «سلوك الكذب» في الأبناء

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

الكذب في مرحلة البلوغ من المشاكل التي تواجه الآباء والأمهات داخل الأسرة خلال تربيتهم لأبنائهم، حيث يبحثون عن الطرق والوسائل للحد من هذه الصفة، وتأصيل صفة الصدق في أبنائهم بهذه السن الصغيرة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور راشد السهل، خبير علم النفس التربوي، ست نصائح للآباء والأمهات لعلاج مشكلة كذب أطفال خلال فترة البلوغ.

وقال “السهل”، عبر حسابه على “تويتر”: “لتقليل كذب المراهقين، يجب مشاورتهم بأمور البيت، وتقليل القيود عليهم، وتكليفهم بمسؤوليات، وتشجيعهم لحضور جلسات الأهل، وإبراز إيجابياتهم، وتقديم بدائل”.

ونصح “السهل” الآباء والأمهات بمناقشة أبنائهم المراهقين؛ نظراً لصغر سنهم واحتياجهم لتوجيه لأن الكذب سلوك يمكن أن يتغير عن طريق الحكمة في التعامل، مبيناً أن كذبهم لا يكون ضد الشخص الذي يتحدثون عنه.