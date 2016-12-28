 طريقة جديدة لحفظ الرسائل في بريد «Gmail» بصيغة «PDF» | صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة جديدة لحفظ الرسائل في بريد «Gmail» بصيغة «PDF»

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طريقة جديدة لحفظ الرسائل في بريد «Gmail» بصيغة «PDF»

تواصل – وكالات:

تعتبر رسائل البريد الإلكتروني إحدى أهم المحتويات التي يرغب المستخدم بتصديرها على هيئة «PDF» دون الحاجة للقيام بذلك بطريقة يدوية عبر النسخ واللصق واستخدام البرامج المتخصصة.

لذا يُمكن للمستخدمين الاستفادة من إضافة Save emails» to PDF» على متصفح كروم والتي تتيح للمستخدم تصدير الرسائل في بريد جيميل Gmail على هيئة ملفات PDF.

بعد الانتهاء من تثبيت الإضافة ستلاحظ ظهور علامة Save as PDF في جميع رسائل جيميل، وبمجرد النقر عليها سيكون بوسعك حفظ الرسالة على حاسبك بصيغة PDF، بما في ذلك المرفقات داخل الرسالة.

وتدعم الإضافة ميزة هامة وفعالة للغاية، وهي إمكانية تصدير أكثر من بريد على Gmail ضمن ملف PDF واحد.

أخيراً، فإن إضافة Save emails to PDF متوفرة مجاناً لمستخدمي متصفح جوجل كروم ويُمكنكم تنزيلها عبر سوق كروم الإلكتروني من هنا.

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