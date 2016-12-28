عبر «سناب شات».. مواطن يدعو لاستغلال المساجد في تدريس العلوم الحياتية

تواصل – سعود الخالد:

استغل أحد المواطنين تطبيق ‘‘سناب شات‘‘ للدعوة لتفعيل مبادرة استغلال 100 ألف مسجد بالمملكة في تعليم العلوم الحياتية، مؤكداً أن المسجد على مر التاريخ له دور فاعل في حضارة الأمة الإسلامية.

وقال المواطن عبر المقطع: ‘‘إن المملكة تحوي أكثر من 100 ألف مسجد، ولكن دورها محدود، على الرغم أنها قديماً كانت تدرس فيها علوم الحياة، ومن أشهرها جوامع الألف مثل جامع عمر بن العاص‘‘.

وأكد: أن الجوامع اشتهرت بتخريج علماء في شتى مجالات الحياة، وكان طلاب العلم، يأتون إليها عبر بقاع الأرض للتعلم بها.