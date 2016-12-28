«أردوغان»: سنمنح الجنسية لأصحاب الكفاءات من «اللاجئين السوريين»

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين يشملهم هذا الإجراء.

وقال “أردوغان” في خطاب تلفزيوني: إن “وزارة الداخلية تقوم حالياً بالعمل، وضمن إطار هذا العمل، سيتم منح بعضهم (من السوريين والعراقيين) جنسيتنا، بعد القيام بالتحقيقات اللازمة”.

وأضاف – وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية – “هناك أشخاص بينهم من أصحاب الكفاءات العالية، من مهندسين، ومحامين، وأطباء، دعونا نستفيد منهم بدل تركهم يعملون بشكل غير قانوني، سنمنهحم الفرصة للعمل كمواطنين وأبناء هذه الأمة”.

ولم يحدد الرئيس التركي متى سيتم اتخاذ هذه المبادرة، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد “وزارة الداخلية لاتخاذ هذه الخطوة في أي وقت”.