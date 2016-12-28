مشيداً بشجاعته.. «القرني» يكتب قصيدة مدح لبطل عملية حي الياسمين

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أنشد الداعية الشيخ عائض القرني، أبياتاً مدح فيها بسالة وشجاعة الشرطي جبران عواجي، الذي تصدى للإرهابيين، وأرداهما قتيلين في الأحداث التي شهدها حي الياسمين بالرياض، وكان بطلها هو وزملاؤه من أفراد القوات الأمنية.

ووجدت أبيات القرني، التي نشرها في تغريدة على حسابه على ‘‘تويتر‘‘ تجاوباً وتداولاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيها:

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة

عاش جبران المناضل عن الدين الحنيف

والوطن والشعب يا ابن الوفا والمرجلة

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة