 مشيداً بشجاعته.. «القرني» يكتب قصيدة مدح لبطل عملية حي الياسمين | صحيفة تواصل الالكترونية

مشيداً بشجاعته.. «القرني» يكتب قصيدة مدح لبطل عملية حي الياسمين

0
مشيداً بشجاعته.. «القرني» يكتب قصيدة مدح لبطل عملية حي الياسمين

 

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أنشد الداعية الشيخ عائض القرني، أبياتاً مدح فيها بسالة وشجاعة الشرطي جبران عواجي، الذي تصدى للإرهابيين، وأرداهما قتيلين في الأحداث التي شهدها حي الياسمين بالرياض، وكان بطلها هو وزملاؤه من أفراد القوات الأمنية.

ووجدت أبيات القرني، التي نشرها في تغريدة على حسابه على ‘‘تويتر‘‘ تجاوباً وتداولاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيها:

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة

عاش جبران المناضل عن الدين الحنيف

والوطن والشعب يا ابن الوفا والمرجلة

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة

شاهد ايضا

ضبط 600 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة داخل شاحنة أعلاف (صور)

ضبط 600 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة داخل شاحنة أعلاف (صور)

إطلاق أسماء شهداء الواجب على شوارع وادي «بن هشبل» (صور)

إطلاق أسماء شهداء الواجب على شوارع وادي «بن هشبل» (صور)

«أردوغان»: سنمنح الجنسية لأصحاب الكفاءات من «اللاجئين السوريين»

«أردوغان»: سنمنح الجنسية لأصحاب الكفاءات من «اللاجئين السوريين»

جازان.. إغلاق مستودع يستخدم الإسفنج التالف كحشوات للمخاد (صور)

جازان.. إغلاق مستودع يستخدم الإسفنج التالف كحشوات للمخاد (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>