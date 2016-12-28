العثور على كنز بالفلبين يعود تاريخه للحرب العالمية الثانية

تواصل – وكالات:

عثر مستكشفون على كنز يتكون من عشرات السبائك الذهبية والأحجار الكريمة، كان جنود يابانيون قد دفنوه في أحد الكهوف، إبان الحرب العالمية الثانية.

الكنز المعروف بكنز ياماشيتا، كان قد سرق من قبل مجموعة من الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، ويعتقد بأن الجنود دفنوا الكنز داخل عشرات الأنفاق تحت الأرض في الفلبين قبل استسلام اليابان في عام 1945 بحسب صحيفة ‘‘ديلي ستار‘‘ البريطانية.

ويقول بعض الخبراء: ‘‘إنه لا يوجد أي دليل على وجود الكنز، غير أن مقطع الفيديو الذي نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً قد يكون الدليل الذي يبحث عنه الخبراء‘‘.

ويظهر مقطع الفيديو، مجموعة من الرجال داخل أحد الكهوف الفلبينية التي تسري في داخلها المياه، وهم ينبشون العديد من سبائك الذهب من الأرض.

وقد لقي مقطع الفيديو هذا رواجاً كبيراً، وحصل على عدد كبير من المشاهدات وصل إلى 160000 مشاهدة، بعد نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني بعدة ساعات.