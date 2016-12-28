 اليمن.. هروب مسؤول حوثي للحديدة خشية تصفيته من أتباع «صالح» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. هروب مسؤول حوثي للحديدة خشية تصفيته من أتباع «صالح»

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اليمن.. هروب مسؤول حوثي للحديدة خشية تصفيته من أتباع «صالح»
رئيس المجلس السياسي لانصار الله صالح الصماد

اليمن – وكالات:

كشفت مصادر يمنية عن انتقال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين، للإقامة في منطقة الحديدة؛ خوفاً على نفسه من التصفية الجسدية، بواسطة الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح.

وقال القيادي في المقاومة التهامية أيمن جرمش: ‘‘إن الصماد انتقل إلى الإقامة في الحديدة خشية تصفيته من أتباع المخلوع صالح، واتخذ من مركز للمعاقين مقراً له‘‘.

وأضاف جرمش: أن الصماد في الحديدة، يعقد اجتماعات مكثفة بهدف إقناع الموالين لصالح بالقتال إلى جانب الحوثيين في حال اقتربت قوات الجيش الوطني من تحرير تهامة، والميناء المهم الذي يسيطر عليه الانقلابيون منذ عامين ونيف.

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