«فولفو» تدعم سيارتها الجديدة بخدمة «سكايب»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “فولفو” للسيارات، عن نيتها في إدراج خدمة “سكايب لقطاع الأعمال” في سيارتها الجديدة من فئة 90؛ نظراً لاعتماد الكثيرين على هذا البرنامج للتواصل مع العائلة وزملاء العمل.

وقالت الشركة السويدية: “إن هذه الخطوة ستتيح للسائقين فرصة المشاركة في اجتماعات العمل، عن طريق النقر على زر واحد ضمن لوحة المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس؛ مما يسمح بالانضمام بشكل سهل للمكالمات الجماعية بكل سهولة”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين فولفو ومايكروسوفت، والتي من شأنها تقديم خدمات عديدة أخرى تباعاً، من بينها المساعد الصوتي كورتانا، فضلاً عن إضافة إمكانية التعرف على صوت السائقين؛ ما يسهل عملهم أثناء القيادة.

وأكدت شركة فولفو على إضافة خدمة سكايب في سيارات S90، V90 وXC90، موضحة أن الخدمة ستشمل المحادثات والرسائل الصوتية فقط، دون إضافة مكالمات الفيديو؛ كونها قد تشكّل خطراً على حياة السائقين.