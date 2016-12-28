قرار نهائي.. «استئناف الرياض» ترد دعوى محامٍ مثير للجدل ضد «الجمعة»

تواصل – خالد الغفيري:

صادقت محكمة الاستئناف بالرياض، الأسبوع الماضي، على حكم المحكمة الجزائية، برد دعوى محامٍ – معروف بتوليه الدفاع عن قضايا مثيرة للجدل – ضد الشيخ حمد الجمعة، عضو رابطة العلماء المسلمين؛ إثر تغريدة نشرها الأخير قبل نحو أربعة أعوام.

وعلمت “تواصل” أن المحامي قد تقدم بدعوى قضائية على إثر تغريدة كتبها “الجمعة” اعتبرها المحامي تشهيراً وإساءة له؛ كونها تضمنت وصفاً عنه بخصوص مرافعته عن قضايا متهمين بمخالفات عقدية وشرعية.

استمرت فصول القضية، عبر عدد من الجلسات قدم فيها الجمعة عدداً من الإثباتات التي تبين تولي المحامي الدفاع في قضايا لا تتوافق مع تدين المجتمع وأعرافه وعاداته السليمة، والتي صدر بحق أصحابها أحكام شرعية، وذلك قبل أن ينطق القاضي في شعبان الماضي بالحكم، باعتبار تغريدة الجمعة شرطية مما يحور الوصف والمعنى؛ وبالتالي لا تكون تصريحاً بالسب أو الذم، وإنما تدخل في دائرة التعريض ولكون الوصف المكتوب عائداً لمن تولى الدفاع عنهم وليس للمدعي.

وعليه أصدر القاضي حينها حكماً برد دعوى المحامي، معتبراً أن الذم في مثل هذه الحالة من قبيل الذم المقبول؛ نظراً لاشتهار موقف المدعي الخاص في بعض القضايا والتي يغلب على بعضها الطابع الإعلامي؛ ونظراً لتوليه الدفاع عن نماذج تعادي الله ورسوله ودين الإسلام.

وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي.