نصائح للتخلص من تضخم الرقبة.. تعرف عليها

تواصل- وكالات:

يظهر لدى البعض تضخم في منطقة الرقبة، أسفل الذقن مباشرة، والتي من الصعب التخلص منها بحسب خبراء الصحة.

ويرى خبراء الصحة أن “اللغد” يتكون لعدة أسبابها:

– السن: يمكن أن يظهر “اللغد” مع التقدم في العُمر؛ نتيجة تهدّل عضلات الوجه والذقن.

– الوزن: من النتائج الأوتوماتكية لزيادة الوزن والبدانة ظهور اللغد، وازدواج حجم الذقن. يحدث ذلك نتيجة سوء توزيع الدهون الزائدة على مناطق الجسم، حيث يمكن تجنب زيادة حجم اللغد بالحفاظ على الوزن المناسب.

– التغذية: قد لا يكون وزنك زائداً بدرجة كبيرة، ولا توجد عوامل وراثية، لكن يظهر اللغد نتيجة تناول أطعمة غنية بالدهون والكربوهيدرات، وشرب القليل من الماء؛ وبالتالي يمكن تجنب زيادة اللغد بتناول الأطعمة المتوازنة والتي تحتوي على الألياف.

– الجينات: إذا كان اللغد سمة وراثية شائعة، فربما يكون ذلك سبب انتقالها إليك.

– النظر لأسفل: كثرة التحديق والنظر لأسفل باتجاه شاشات الكمبيوتر والهواتف لفترات طويلة تؤدي إلى تهدّل عضلات الذقن وظهور اللغد. إذا كان هذا هو السبب استخدم طاولة مناسبة للكمبيوتر، وارفع رأسك عند النظر إلى شاشة الهاتف.