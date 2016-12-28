 من بينها المملكة.. تركيا طلبت دعم 4 دول لإحباط الانقلاب | صحيفة تواصل الالكترونية

من بينها المملكة.. تركيا طلبت دعم 4 دول لإحباط الانقلاب

0
من بينها المملكة.. تركيا طلبت دعم 4 دول لإحباط الانقلاب
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

 

تواصل ـ وكالات:

كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو هاتف، خلال ساعات الانقلاب الأولى، الذي وقع في شهر يوليو الماضي، عدداً من الدول طالب منها دعماً عاجلاً وفورياً لحكومته المنتخبة والشرعية؛ وذلك من أجل إحباط محاولة الانقلاب.

وقالت وكالة الأناضول التركية: إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان من بين نظراء أوغلو الذين تم التواصل معهم، والذي بدوره أكد دعم وتأييد المملكة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة.

وتواصل الوزير التركي أيضاً مع نظرائه الأمريكي جون كيري، والبريطاني بوريس جونسون، والقطري محمد آل ثاني.

شاهد ايضا

وصول التوءم السيامي المصري «منة ومي» إلى المملكة

وصول التوءم السيامي المصري «منة ومي» إلى المملكة

رئيس الوزراء الصهيوني: مُنفِّذ عملية دهس الجنود مؤيد لـ«داعش»

رئيس الوزراء الصهيوني: مُنفِّذ عملية دهس الجنود مؤيد لـ«داعش»

مصادر: التحالف يعترض صاروخين حوثيين شمال باب المندب

مصادر: التحالف يعترض صاروخين حوثيين شمال باب المندب

وفاة الرئيس الإيراني الأسبق «رفسنجاني»

وفاة الرئيس الإيراني الأسبق «رفسنجاني»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>