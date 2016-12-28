من بينها المملكة.. تركيا طلبت دعم 4 دول لإحباط الانقلاب

تواصل ـ وكالات:

كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو هاتف، خلال ساعات الانقلاب الأولى، الذي وقع في شهر يوليو الماضي، عدداً من الدول طالب منها دعماً عاجلاً وفورياً لحكومته المنتخبة والشرعية؛ وذلك من أجل إحباط محاولة الانقلاب.

وقالت وكالة الأناضول التركية: إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان من بين نظراء أوغلو الذين تم التواصل معهم، والذي بدوره أكد دعم وتأييد المملكة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة.

وتواصل الوزير التركي أيضاً مع نظرائه الأمريكي جون كيري، والبريطاني بوريس جونسون، والقطري محمد آل ثاني.