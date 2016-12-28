«سان ديسك» تطلق أسرع «يو إس بي» من إنتاجها

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة سان ديسك للإلكترونيات عن طرح أسرع بطاقة ذاكرة خارجية (يو.إس.بي) من إنتاجها، حيث تحمل وحدة الذاكرة الجديدة اسم “سان ديسك إكستريم برو يو.إس.بي 3.1″، وتستطيع قراءة البيانات بسرعة 420 ميجابايت في الثانية، وتخزين البيانات بسرعة 380 ميجابايت في الثانية، هي تقارب سرعات تخزين وحدات الذاكرة ثابتة الأجزاء التي تستخدم في الكمبيوترات المحمولة واللوحية.

وتقول سان ديسك، التابعة لشركة ويسترن ديجيتال: إنه من الممكن تخزين فيلم كامل بحجم 4 كيه على وحدة الذاكرة الجديدة خلال أقل من 15 ثانية، حيث تتوافر وحدة التخزين الجديدة بسعة 128 جيجابايت، ويصل سعرها إلى 80 دولاراً أمريكياً.

وتتميز وحدة التخزين الجديدة بتصميم أنيق جديد داخل غلاف معدني من الألمنيوم، كما أنها مجهزة بمنفذ توصيل متحرك، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني “بي.سي ورلد” المعني بمجال الكمبيوتر.