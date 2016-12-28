تطبيق جديد للاطمئنان على الغائبين

تواصل ـ وكالات:

كشفت شركة “جوجل” عن تطبيق جديد يتيح للمرء الاطمئنان على أصدقائه وذويه وأهله الموجودين بعيداً عنه، الذين يواجهون حالات طارئة أو تأخروا في العودة إلى المنزل.

ويتيح تطبيق “تراستد كونتاكتس” المتوافق مع أجهزة أندرويد للمستخدم تبادل المعلومات عن مكان وجوده مع الآخرين الموجودين على قائمة “الأصدقاء الموثوق بهم” على التطبيق.

وعلى سبيل المثال؛ إذا شعر المرء أنه في موقف غير آمن أو يواجه حالة طارئة، أو يطلب معرفة مكان أصدقائه الموجودين على قائمة الموثوق فيهم.

ويمكن رفض طلب الحصول على بيانات المكان، لكن إذا لم يتعامل المستخدم مع الطلب خلال 5 دقائق يتم إرسال البيانات بطريقة آلية إلى مرسل الطلب، حتى إذا كان هاتف المستخدم غير متصل بالإنترنت، أو كانت بطارية الهاتف خالية تماماً من الكهرباء.

وفي حال لم يتمكن التطبيق من تحديد طبيعة المكان الموجود فيه المرسل إليه الطلب، يتم إرسال بيانات آخر مكان تمّ تحديده.

وعلى مستخدم التطبيق التفكير قبل تحديد الذي سيضيفه إلى قائمة الموثوق بهم؛ لأن معرفة المكان الموجود فيه أي شخص في لحظة ما يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم أو تعرّضه لأخطار عديدة أخرى.