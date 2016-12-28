جبل جليدي هائل يتجه للانفصال عن القطب الجنوبي

تواصل – وكالات:

أوشك جبل جليدي هائل، يُقارب حجمه ولاية ديلاوير الأمريكية، على الانفصال من القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا.

وكشف علماء أن صدعاً كان يتسع ببطء في السنوات الماضية عبر الجرف الجليدي “لارسن سي” في شبه جزيرة أنتاركتيكا اتسع فجأة الشهر الماضي وزاد طوله بنحو 18 كيلومتراً.

وقال العلماء: إن طول الصدع يبلغ الآن 80 كيلومتراً، ولم يتبقَ سوى 20 كيلومتراً فقط على انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية، بحسب “رويترز”.

ولفت العلماء في جامعة سوانسي في ويلز، إلى أنَّ الجرف الجليدي لارسن سي في أنتاركتيكا يتجه لفصل منطقة مساحتها تتجاوز 5 آلاف كيلومتر مربع بعد زيادة كبيرة في صدعه.

وأشار العلماء، إلى أنَّ الانفصال يغير بشكل أساسي المنظر الطبيعي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، ويمكن أن يؤدي إلى تفكك أوسع في الجرف الجليدي لارسن سي.

ويخشى العلماء من أن فقدان الجروف الجليدية حول القارة المتجمّدة سيسمح لمياه الأنهار الجليدية بالانزلاق على شكل أسرع نحو البحر مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بفعل الاحتباس الحراري؛ الأمر الذي يزيد مناسيب المياه في البحار حول العالم.