احترس.. بعض لوحات المفاتيح خطرة ومسببة للعدوى

تواصل – وكالات:

اختبرت جهة صحية بريطانية مكتباً في وسط العاصمة البريطانية لندن، فيه 33 لوحة مفاتيح كمبيوتر.

واكتشف المتخصصون أن أربعة ألواح مفاتيح يمكن تصنيفها على أنها خطرة ومسببة للعدوى، كما اكتشفوا أن واحداً منها يحتوي على بكتيريا وجراثيم أكثر من مقعد مراحيض في نفس المكتب.

وأوضح الخبراء أن واحداً من الأسباب ربما هو تناول الطعام على نفس سطح المكتب، حيث يمكن أن تتساقط أجزاء من الطعام على لوح المفاتيح وتتسبب في نمو أنواع البكتيريا.

وكما هو متوقع فإن واحداً من أسباب تلوث لوحة المفتاح هو عدم غسل الأشخاص لأيديهم قبل الخروج من المراحيض.

وأوضح موقع “businessinsider” أن أبرز أنواع البكتيريا المكتشفة كانت التالي:

– Staphylococcus aureus المكورات العنقودية الذهبية وهي بكتيريا من الميكروبات البشرية، لكنها أحياناً تسبب بعض الأمراض، مثل تجرثم الدم والتهاب الشغاف، وذات الرئة، وأمراض أخرى.

– بكتيريا Pseudomonas بسويدوموناس وتعرف بالعربية بالزائفة، وهي كائنات دقيقة أحادية الخلية ومقاومة عادة للمضادات الحيوية، وهي سلسلة مختلفة من البكتيريا تسبب كثيراً من الأمراض، حسبما نقل موقع “businessinsider”.

– بكتيريا Escherichia coli إشريكية قولونية تعيش غالباً في الأمعاء الغليظة في الإنسان، ويشير انتشارها إلى تلوث المياه، كما أنها من أهم مسببات أمراض الجهازين البولي والمعوي.

لكن هذه الظاهرة ليست في المكاتب فقط، بل اكتشف الباحثون أن موظفَيْن في مستشفى أُصيبا بنفس البكتريا بعد استعمال لوحة مفاتيح واحدة.

ولتجنب تلوث لوحة المفاتيح لكمبيوترك، فإن عليك فصل لوحة المفاتيح عن الكمبيوتر قبل مغادرتك المكتب، وعليك تنظيف اللوحة يومياً بورق مطهر، كما يمكنك أيضاً استعمال غطاء لوحة المفاتيح وتطهيره بين الحين والآخر، ولا تنسَ غسل يديك بشكل متكرر، وعدم لمس الفم أو الأنف والعين مباشرة خلال استعمالك لوحة المفاتيح.