العرضيات.. حفرة مفتوحة في الشارع العام منذ 6 أشهر (صور)

تواصل ـ سعيد القرني:

تناقل عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي في “تويتر” صوراً لحفرة تصريف المياه جوار الشارع العام بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والتي تُشكِّل خطراً على المارة وسالكي الطريق.

وقال مواطنون لـ”تواصل”: إن الحفرة تسبَّبت في الكثير من الحوادث وإتلاف المركبات، حيث ظلَّت على هذا الحال لأكثر من 6 أشهر دون صيانة.

ونبَّه المواطنون إلى أنَّه لا توجد علامات تحذير عليها، أو تجاوب من الجهات المسؤولة عن ذلك.

وتساءل المواطنون عن دور المجلس البلدي، مناشدين الجهات المسؤولة في المحافظة بالإسراع في إصلاح الحفرة.