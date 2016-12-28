وصول التوءم السيامي المصري «منة ومي» إلى المملكة

تواصل – واس:

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، التوءم المصري “منة ومي” برفقة والديهما، قادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجَّه بنقل التوءم إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، واستضافتهما ووالديهما وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للنظر في إمكانية إجراء عملية جراحية لفصلهما.

وجرى نقل التوءم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، وكان في استقبالهم فريق طبي متخصص يتقدمهم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والقنصل العام لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض هاني صلاح.

وأجريت الفحوصات السريرية من قبل الفريق الطبي والجراحي على الفور للتوءم، حيث اطمأن الفريق الطبي خلالها على حالتهما الصحية وقرر إجراء الفحوصات الدقيقة لدراسة حالتهما خلال الأيام القادمة، وتبين من الفحوص الأولية أن التوءم المصري “منة ومي” تلتصقان بالرأس من ناحية الخلف مع التصاق ببعض الأغشية والأوردة المحيطة بالمخ.

ورفع والدا التوءم الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، داعيين الله أن يوفقه ويجعل ذلك في ميزان حسناته.

من جهته، ثمن القنصل العام لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض اللفتة الحانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على هذا الوطن قيادة وشعباً.