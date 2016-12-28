 مصادر: التحالف يعترض صاروخين حوثيين شمال باب المندب | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: التحالف يعترض صاروخين حوثيين شمال باب المندب

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مصادر: التحالف يعترض صاروخين حوثيين شمال باب المندب

تواصل – وكالات:

قالت مصادر عسكرية ميدانية، الأحد، إن دفاعات قوات التحالف العربي دمرت صاروخين باليستيين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة ذباب الساحلية شمال باب المندب.

وأكدت المصادر، استمرار المواجهات في 3 محاور باتجاه منطقة المخاء، والوازعية، وجبهة مقبنة غرب وشمال غربي محافظة تعز، تحت غطاء كثيف من قصف طائرات التحالف ضد مواقع وتجمعات الميليشيات في مختلف محاور القتال في المحافظة، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وأضافت: “استهدفت طائرات التحالف في 5 غارات مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة رجام بمديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء”، بحسب العربية.

أما في محافظة صعدة شمال اليمن، فقد قصفت طائرات التحالف خلال 8 غارات مواقع وتحصينات الميليشيات في مناطق آل مجدع، والثعبات في مديرية باقم شمال المحافظة، وغارة على منطقة الملاحيط الحدودية شمال غربي صعدة، و4 غارات على مواقع في محيط إدارة أمن صعدة.

كما شنت طائرات التحالف غارتين على منطقتي هجر كحلان، وحيد بن غيلان في مديرية عسيلان التابعة لمحافظة صعدة، وغارتين أخريين على منطقة المخدرة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

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