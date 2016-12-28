مدير تعليم الباحة يوجّه ببدء الاختبارات في تمام الثامنة صباحاً

تواصل – سعود الخالد:

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة، سعيد بن محمد مخايش، باعتماد زمن بداية الفترة الأولى لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1437 – 1438هـ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً طيلة أيام الاختبارات.

وحدد مخايش، أن دخول الطلاب لقاعات الاختبار بدءاً من الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وأرجع مدير تعليم الباحة، بحسب موقع إدارة التعليم في “تويتر”، القرار إلى الظروف الجوية التي تشهدها منطقة الباحة، ومن منطلق الحرص على صحة وسلامة الطلاب والطالبات من آثار التقلبات المناخية.