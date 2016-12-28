 مدير تعليم الباحة يوجّه ببدء الاختبارات في تمام الثامنة صباحاً | صحيفة تواصل الالكترونية

مدير تعليم الباحة يوجّه ببدء الاختبارات في تمام الثامنة صباحاً

0
مدير تعليم الباحة يوجّه ببدء الاختبارات في تمام الثامنة صباحاً

تواصل – سعود الخالد:

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة، سعيد بن محمد مخايش، باعتماد زمن بداية الفترة الأولى لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1437 – 1438هـ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً طيلة أيام الاختبارات.

وحدد مخايش، أن دخول الطلاب لقاعات الاختبار بدءاً من الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وأرجع مدير تعليم الباحة، بحسب موقع إدارة التعليم في “تويتر”، القرار إلى الظروف الجوية التي تشهدها منطقة الباحة، ومن منطلق الحرص على صحة وسلامة الطلاب والطالبات من آثار التقلبات المناخية.

شاهد ايضا

وفاة الرئيس الإيراني الأسبق «رفسنجاني»

وفاة الرئيس الإيراني الأسبق «رفسنجاني»

بالفيديو.. حارس مدرسة بـ«الليث» يحرص على تأمين إركاب الطالبات في الحافلة

بالفيديو.. حارس مدرسة بـ«الليث» يحرص على تأمين إركاب الطالبات في الحافلة

زيادة أعداد مسلمي الهند تؤرق الهندوس

زيادة أعداد مسلمي الهند تؤرق الهندوس

«حدود الشرقية»: ضبط 35 متسللاً وإنقاذ 96 خلال عام

«حدود الشرقية»: ضبط 35 متسللاً وإنقاذ 96 خلال عام

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>