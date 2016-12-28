زيادة أعداد مسلمي الهند تؤرق الهندوس

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اتهم عضو البرلمان الهندي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، ساكشي ماهاراج، المسلمين بأنهم السبب في زيادة أعداد سكان البلاد.

ورأى ماهاراج، في مؤتمر صحفي: أنّ زيادة سكان الهند ليست بسبب الهندوس، إنما بسبب أولئك الذين يدعمون الزواج من 4 زوجات، وإنجاب 40 طفلاً، بحسب تلفزيون “إن دي تي في” الهندي.

وقال التلفزيون: “إنّ ماهاراج تحدث بأن عدد السكان يزيد يومياً والنساء ليست آلة، وأنه من غير المقبول أن يكون للرجل 4 زوجات و40 طفلاً غير المطلقات، مضيفاً أنه يجب مكافأتنا؛ لأن لدي 4 إخوة وجميعنا غير متزوجين وليس لدينا أي أبناء”.

وذكر التلفزيون أن شكوى قُدّمت لدى الشرطة ضد ماهاراج ومنظمي الفاعلية التي شارك فيها الجمعة الماضية، وسط محاولات من الحزب الحاكم للتبرؤ من تصريحاته.

ونبّه التلفزيون في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن ماهاراج معروف بتصريحاته المتطرّفة، مستشهداً بمطالبته بعقوبة الإعدام في قضايا ذبح الأبقار العام الماضي.