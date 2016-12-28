بالفيديو.. حارس مدرسة بـ«الليث» يحرص على تأمين إركاب الطالبات في الحافلة

تواصل – سعود الخالد:

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس مدرسة الغالة الابتدائية بمحافظة الليث، عطية العضلي، وهو يقوم بتأمين إركاب الطالبات في الباصات المخصصة لنقلهن إلى منازلهن، واحدة تلو الأخرى، أثناء انصرافهن من المدرسة.

وعبر المغردون عن شكرهم وتقديرهم لحارس المدرسة باستشعاره مسؤولية سلامة الطالبات، مشيرين إلى أنه يمثل قدوة للإخلاص في العمل، وحرصه على أدائه بكل إتقان، مطالبين بتكريمه على مستوى إدارة التعليم بمحافظة الليث.

بدوره، أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث، مرعي بن محمد البركاتي، بدور الحارس “العضلي”، الذي جاء بدوافع إيجابية منه، أولها الإخلاص، وثانيها استشعار المسؤولية، وحرصه على سلامة الطالبات، ومعاملتهن بروح الأب التي تجلّت في المقطع.

من جهتها، شكرت قائدة المدرسة ندى الأنصاري الحارس “العضلي” على هذا العمل، والذي يعد نموذجاً يحتذى، مؤكدة بأنه دائماً ما يؤدي وظيفته وعمله على أكمل وجه، وأن ما قام به ينبع من حسّ المسؤولية الذي اعتادوه منه يومياً.