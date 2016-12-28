«حدود الشرقية»: ضبط 35 متسللاً وإنقاذ 96 خلال عام

تواصل – واس:

كشفت الإحصائية الرسمية السنوية لعام 1437هـ لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، عن إنقاذ 96 شخصاً، وإحباط 3 حالات تهريب.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس حدود بالمنطقة، النقيب عمر بن محمد الأكلبي، أن جهود دوريات الحرس أسفرت عن ضبط 53 متسللاً من جنسيات مختلفة، وإحباط محاولاتهم بالتسلل إلى أرض الوطن، إضافة إلى عمليات الإنقاذ البحري لـ 96 شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات.

فيما تعرض 6 أشخاص لحالة غرق في مناطق غير مخصصة للسباحة التي روعي باهتمام وضع اللوحات الإرشادية بما في ذلك تبيان سبل التواصل مع المديرية حيال ذلك، مشيراً إلى أن الإحصائية تضمنت تحرير 101 مخالفة لنظام الصيد والنزهة، ورصد 505 مخالفات للائحة الأمن والسلامة.

وأشار إلى الخطط التطويرية والعملياتية والجهود الميدانية المبذولة من قبل رجال حرس الحدود، وإسهامها في انخفاض نسب التسلل والتهريب على وجه الخصوص عن الأعوام الماضية.

وذكر الأكلبي أن تلك الخطط التي وفقت قطاعات ومراكز ووحدات حرس الحدود بالمنطقة، تضمنت استخدام تقنيات وأجهزة مراقبة إلكترونية حديثة، ساعدت كثيراً في فرض السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي للمنطقة بشكلٍ دقيق وسريع، وإجهاض محاولات أعداء الوطن، ورفع نسبة فشلهم في تحقيق مبتغاهم إما بتهريب المخدرات، أو إدخال الممنوعات بشتى أنواعها، والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا ومقدراته.

ولفت إلى ارتفاع مستوى وعي المجتمع بدوره الأمني بصفة عامة، عازياً إياه إلى العمل التوعوي الذي تقوم به القطاعات الأمنية بجميع اختصاصاتها، ومنها المديرية العامة لحرس الحدود، التي اشتملت خططها التطويرية على برامج توعوية مجتمعية تُعنى بهذا الشأن، نفذها منسوبو حرس الحدود عبر لقاءات مباشرة مع المجتمع في المناسبات الوطنية.

كما أشار إلى الاستفادة من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفتح قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة تميزت بالمرونة؛ ما أثمر عن تحقيق الهدف المنشود المتمثل في وعي المتنزهين ورواد الشواطئ، إلى جانب أنشطة اللجنة النسائية للسلامة البحرية.