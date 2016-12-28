 آخر وصايا «الحربي»: انشروا نبأ استشهادي لتفخر بي بناتي | صحيفة تواصل الالكترونية

آخر وصايا «الحربي»: انشروا نبأ استشهادي لتفخر بي بناتي

3
آخر وصايا «الحربي»: انشروا نبأ استشهادي لتفخر بي بناتي

تواصل – الرياض:

بعد استشهاده، أمس السبت، في اشتباكات مع عناصر الميليشيات الحوثية على الحدود، تداول مغردون آخر وصايا الجندي فرحان بن نايف الحربي، قُبيل ساعات من استشهاده، حيث طالب أحد أصدقائه بنشر خبر وفاته على نطاق واسع حتى تفخر به بناته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الوصية، وتداولوا نبأ استشهاده، عبر وسم “الشهيد نايف فرحان الحربي”، معربين عن فخرهم به وبتضحياته من أجل دينه ووطنه.

وكانت آخر مقولات الشهيد الحربي لزملائه: “هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئاً لمَن فاز بالشهادة والفخر لمَن شَرُف بالإصابة على أرضك، فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزّه في جنوبها، وما جئتها إلا مدافعاً عن كل شبر في أرض الحرمين؛ فسلام عليك يا نجران”.

200

شاهد ايضا

وفاة الرئيس الإيراني الأسبق «رفسنجاني»

وفاة الرئيس الإيراني الأسبق «رفسنجاني»

بالفيديو.. حارس مدرسة بـ«الليث» يحرص على تأمين إركاب الطالبات في الحافلة

بالفيديو.. حارس مدرسة بـ«الليث» يحرص على تأمين إركاب الطالبات في الحافلة

زيادة أعداد مسلمي الهند تؤرق الهندوس

زيادة أعداد مسلمي الهند تؤرق الهندوس

«حدود الشرقية»: ضبط 35 متسللاً وإنقاذ 96 خلال عام

«حدود الشرقية»: ضبط 35 متسللاً وإنقاذ 96 خلال عام

٣ تعليقات

  1. رحمك الله رحمة واسعة ايها البطل..انت فخر لكل مواطن وليس لاسرتك وحسب.انزلك الله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>