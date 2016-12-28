آخر وصايا «الحربي»: انشروا نبأ استشهادي لتفخر بي بناتي

تواصل – الرياض:

بعد استشهاده، أمس السبت، في اشتباكات مع عناصر الميليشيات الحوثية على الحدود، تداول مغردون آخر وصايا الجندي فرحان بن نايف الحربي، قُبيل ساعات من استشهاده، حيث طالب أحد أصدقائه بنشر خبر وفاته على نطاق واسع حتى تفخر به بناته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الوصية، وتداولوا نبأ استشهاده، عبر وسم “الشهيد نايف فرحان الحربي”، معربين عن فخرهم به وبتضحياته من أجل دينه ووطنه.

وكانت آخر مقولات الشهيد الحربي لزملائه: “هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئاً لمَن فاز بالشهادة والفخر لمَن شَرُف بالإصابة على أرضك، فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزّه في جنوبها، وما جئتها إلا مدافعاً عن كل شبر في أرض الحرمين؛ فسلام عليك يا نجران”.