وضع أنف خنزير عند مسجد في جنوب إفريقيا

تواصل – ترجمة:

قالت صحيفة “إندبندنت أون لاين” الجنوب إفريقية: إن أنف خنزير تُرك عند مسجد “سيمونز تاون” أمس السبت.

ووصف مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا الحادثة بأنها عمل من أعمال الإسلاموفوبيا، بعد وضع أنف خنزير ودم خارج باب المسجد.

ووفقاً للإمام “فؤاد سماعي” عضو المجلس الذي قدم دعوى جنائية بشأن الحادثة للشرطة، فإن دم وأنف خنزير وُجدا خارج المسجد صباح السبت، وعبر عن اعتقاده بأنهما وُضعا خلال الليل.

وذكر “سماعي” أن قادة المسلمين لن يحرضوا الناس على العنف، فالناس في “كيب تاون” متسامحون بشكل عام تجاه أديان بعضهم البعض.

من جانبه، انتقد الشيخ “عبدالخالق علي” نائب رئيس مجلس القضاء الإسلامي الحادثة، وطالب المجتمع بالهدوء، معبراً عن أمله في قيام السلطات بالقبض على الجناة.

وأكدت الشرطة وقوع الحادثة وتقديم دعوى جنائية للتحقيق فيها لدى قسم شرطة “سيمونز تاون”.

تأتي الحادثة بعد أيام من رسالة تهديد من قبل أحد الأشخاص في حسابه على “فيسبوك”، حرض فيها على مهاجمة المساجد، لكنه قدم اعتذاراً بعدها للمسلمين هناك قبل حادثة المسجد الأخيرة.