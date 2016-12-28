أمانة الرياض تُطلق خدمة إيصال التراخيص للمستفيدين عبر البريد

تواصل – خالد العبدالله:

أطلقت أمانة منطقة الرياض مؤخراً خدمة طباعة التراخيص والوثائق وإيصالها بالبريد إلى المستفيدين في منازلهم وأماكن عملهم، ضمن خطة الأمانة لتيسير الحصول على خدماتها، وتقليص أعداد المراجعين لها ورفع مستوى رضا المواطنين.

وأوضحت الأمانة أن الخدمة تشمل تراخيص المحلات التي منها الرخص المهنية الجديدة، وتجديد الرخصة المهنية، ونقل ملكيتها، ومعاملات تغيير النشاط، ونقل الموقع، وإضافة اللوحات الإعلانية، إضافةً إلى إصدار بدل فاقد وتالف للرخص، وإلغاء ترخيص المحلات، وتعديل الرخص، أو الحذف.

وتضمّن الخدمة، كافة تراخيص البناء مثل إصدار القرارات المساحية، ورخصة إضافة المباني، وتعديل التراخيص السابقة، وتجديد تراخيص البناء، ومعاملات إصدار رخصة تسوير، وتراخيص ترميم المباني القائمة والهدم، ومعاملات نقل ملكية رخص البناء وإصدار بدل تالف وفاقد لها.

وبيّنت الأمانة أنه بإمكان طالب هذه الخدمات تتبع مسار الوثائق عبر خدمة الاستعلام عن الطلب من مركز طباعة، وتوصيل الوثائق، مؤكدة استمرار جهودها لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً، وتسهيل الإجراءات لراحة المستفيدين من كافة خدمات الأمانة والبلديات التابعة لها.

وتأتي خطوة أمانة الرياض في إطار مبادرات التحول الوطني التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م في مجال العمل البلدي.