سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7138.86 نقطة بتداولات 4 مليارات

تواصل – واس:

أغلق سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، منخفضاً 59.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7138.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 210 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، ووفا للتأمين، والاتحاد التجاري، واتحاد الخليج، وسلامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، والدرع العربي، وبروج للتأمين، وأسمنت القصيم، والمجموعة السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و3.66%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، ومسك، والأحساء، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، والدرع العربي، ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.