«تعليم الرياض» تكرم سفيرات «تلاحم وتراحم»

تواصل – هياء الدكان:

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سفيرات مبادرة ‘‘تلاحم وتراحم‘‘ في حفل أقيم بمدارس الجودة الأهلية، وذلك في حضور، وكيل التعليم للبنات الدكتورة هياء العواد، ومديرة عام نشاط الطالبات الأستاذة ريم أبو الحسن، ومساعد الشؤون التعليمية بتعليم الرياض الدكتورة نجلاء الزامل، ومساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض الأستاذة هيلة المكيرش، فضلاً عن كوكبة من القيادات التعليمية والمشرفات التربويات.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من سورة النور، تقدمت بعدها الدكتورة نجلاء الزامل وألقت كلمة للحاضرات رحبت في بدايتها بوكيل التعليم وبالقيادات التعليمية الحاضرة ثم قالت ‘‘ها نحن اليوم نلتقي على الخير كعادتنا، وبأسمى قيم العطاء، تسوق لكم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحية طيبة مباركة، يفوح عطرها فخراَ واعتزازاً بجني ثمار مرحلة من مراحل مبادرة نوعية عشناها سنة كاملة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة فئات غالية على قلوبنا، حركت عقول طالباتنا لعمل الخير والخوض في غمار العمل التطوعي، والذي تجلى فيها صور التلاحم والتراحم بين أبناء الوطن باختلاف فئاتهم وأجناسهم.

وشكرت الزامل، في ختام كلمتها إدارة نشاط الطالبات ومنسوباتها مشرفات النشاط في الإدارة وفي مكاتب التعليم، ورائدات النشاط في المدارس اللاتي بذلن جهود طيبة لمشاريع مميزة نرى أثرها على أرض الواقع، كما شكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ترحيبها بتلك الشراكة ودعمها لها.

ثم ألقت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض الأستاذة هيلة المكيرش كلمة، بعد ذلك عُرِض فيلم للتعريف بالمبادرة وأهدافها.

المبادرة انطلقت من توجهات وطنية لدعم الشراكات المجتمعية التي تحقق التكامل وتسد الفجوة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، كما انطلقت من أهداف تربوية سامية لتعزيز القيم والمهارات الأساسية وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أبناء الوطن وبناته.

ثم عرِض أوبريت يحمل عنوان ‘‘تلاحم وتراحم‘‘ قدمته طالبات المدارس المتوسطة (٥٥ / ٦٨) والثانوية (٤٨/٦٤) التابعة لمكتب شمال، وشاركت المتوسطة ١٦٤ التابعة لمكتب النهضة، في الأوبريت الذي جسد فكرة المبادرة وعبر عن أهدافها.

بعد ذلك تقدمت الطالبة رانيا الخلاوي بالثانوية ١٥٢ التابعة لمكتب النهضة وألقت كلمة السفيرات قالت فيها: ‘‘نحن سفيرات مبادرة تلاحم وتراحم أعظم بها من سفارة وأجلل به من تعليم ساقنا الله لهذا الخير وما كنّا لنهتدي له لولا أن هدانا الله‘‘.

وتابعت، خضنا سويًّا هذه التجربة وانطلقنا في الميدان الخيري الجميل، وهذه النقلة جمعت شتاتنا وأصلحت حالنا وقومت سلوكنا، إنه الخير أحبتي صيغ لنا بطريقة محكمة جمعت بين التآخي والتلاحم، بمن هم خارج أسوار المدرسة، من أبناء مجتمعنا في دور الشؤون الاجتماعية ودور الأيتام ودور الرعاية والمعاقين.

هذا وقد عبرت وكيل التعليم الدكتورة هياء العواد، عن سرورها لما رأته في المبادرة التي تصب أهدافها في مصلحة الوطن والمواطن، قائلة ‘‘وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديهما اتفاقيتان، الأولى وقع عليها وزيرا الوزارتين والثانية وقع عليها وكلاء الوزارتين، لكن ما أراه الآن في الميدان وعلى أرض الواقع، فاق كثيراً مما تضمنته هذه الاتفاقيات، فأحيي من عمل عليها وأشكره، وأسأل الله أن ينتفع المجتمع من ثمار المبادرة.

بدورها، وصفت مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم الأستاذة ريم أبو الحسن، المبادرة بأنها نوعية وتجسد معنى الشراكة المجتمعية، وشكرت القائمات عليها في تعليم الرياض، وخصت إدارة نشاط الطالبات بالشكر، لأنها تبنّت المبادرة ومكاتب التعليم التي عملت على إنجاحها، وقدمت كل الشكر للطالبات سفيرات المبادرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مشرفة نشاط الطالبات والمشرفة المسؤولة على هذه المبادرة الأستاذة إيمان الفريدي، أن مبادرة مدارس التربية النموذجية المتمثلة في طباعة ٣٠٠ كتاب بلغة برايل وتقديمها كهدية للطالبات الكفيفات في معهد النور، قد حصلت على المركز الأول، واليوم كرّمنا الفائزات في مسابقة أفضل منتاج لتجسيد قيم مبادرة تلاحم وتراحم، وحصلت على المركز الأول الطالبة لطيفة العضيب من الثانوية ٦٤ التابعة لمكتب تعليم شمال الرياض.