 البحرين.. القبض على مطلوبين بتهمة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل | صحيفة تواصل الالكترونية

البحرين.. القبض على مطلوبين بتهمة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل

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البحرين.. القبض على مطلوبين بتهمة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل

تواصل ـ وكالات:

ألقت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، القبض على عدد من “المشتبه” بتورطهم في عملية الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بـ (جو) وهروب عدد عشرة من النزلاء، كما تم تحديد هوية آخرين من العناصر المطلوبة الذين يشتبه بضلوعهم في العملية الإرهابية.

ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله: “إنه بخصوص القبض على عدد من الأشخاص، فقد تم القبض على عدد من “المشتبه” بتورطهم في عملية الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بجو وهروب عدد عشرة من النزلاء، كما تم تحديد هوية آخرين من العناصر المطلوبة لوزارة الداخلية من الذين يشتبه بضلوعهم في العملية الإرهابية”، مرجحاً احتمال إعلان أسمائهم اليوم.

وأضاف المسؤول البحريني “أن إحالة عدد من المسؤولين والعناصر من منتسبي الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل للتحقيق لا يعني بالضرورة تورطهم، ولكن جاء ذلك نتيجة لتوصية اللجنة الخاصة التي شكلت بأمر وزير الداخلية للنظر في ظروف وملابسات عملية الهروب التي توصلت إلى وجود شبهة التواطؤ والإهمال الجسيم لدى عدد من الأفراد القائمين على الحراسة والتقصير في الإشراف”.

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