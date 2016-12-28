 «نيويورك تايمز»: الإدمان يقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً | صحيفة تواصل الالكترونية

«نيويورك تايمز»: الإدمان يقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً

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«نيويورك تايمز»: الإدمان يقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً

تواصل- ترجمة:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن إدمان “الأفيون” يعد وباء الولايات الخمسين الأمريكية والذي ينتقل بطرق شتى عبر الولايات من خلال التهريب أو من خلال العيادات الطبية كمسكن للألم بطريقة أشبه بإعطاء الحلوى، في إشارة إلى سهولة تداوله هناك.

وتحدثت عن أن مسؤولي الصحة العامة وصفوا الإدمان الحالي للأفيون بأنه الأزمة الأسوأ فيما يتعلق بتعاطي المخدرات في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تسبب هذا الإدمان في قتل أكثر من 33 ألف أمريكي في 2015م.

وذكرت أن وفيات تعاطي جرعة زائدة منه تساوي تقريباً عدد وفيات حوادث السيارات، كما أن وفيات تعاطي الهيروين وحده تجاوزت حوادث القتل بالسلاح في 2015م لأول مرة.

وكشفت الصحيفة عبر فريق من صحفييها في عدد من الولايات الأمريكية عن عدم وجود ما يدل على تراجع هذا الوباء المنتشر بين المجتمعات هناك التي تبحث عن وسيلة للخروج من تلك المشكلة.

من جانبها، أبرزت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تمرير الكونجرس لمشروع قانون للإنفاق يشمل مليار دولار لمحاربة إدمان الأفيون.

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