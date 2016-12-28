الكويت.. الأمن يعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة تهديدات إرهابية

تواصل ـ وكالات:

رفع الأمن الكويتي حالة التأهب القصوى لوحداته، ووضع طوقاً أمنياً على مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والمكاتب التابعة لها في المحافظات كافة، إثر ورود معلومات استخباراتية عن تهديدات إرهابية تستهدف قطاع الأمن الجنائي.

وقال مصدر أمني كويتي إن قوات الأمن رفعت حالة تأهبها إلى الدرجة (1) إثر ورود تلك المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف المصدر: “رفعت وزارة الداخلية الحالة إلى الدرجة (1) هو إجراء احترازي يُتخذ في مثل هذه الحالات التي ينبغي أخذ التدابير الأمنية، واليقظة في مواجهتها”، حسبما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية.

وأشار المصدر إلى أن “الإجراءات تشمل فرض حراسة مشددة على الأماكن التي أكدت المعلومات الاستخباراتية ذكرها في التهديدات الإرهابية”، لافتًا إلى أنه “من ضمن الاحتياطات الأمنية التأكد من هوية المواطنين والمقيمين المعروضين على التحقيق أمام المباحث الجنائية ومحققي المخافر، وإخضاعهم للتفتيش الاعتيادي في مثل هذه الظروف”.

وذكر أن “المباحثيين يقومون بدورهم في رصد أي تحرك غير اعتيادي في محيط إدارات المباحث الجنائية في المحافظات الست، حاملين أسلحتهم تحسبًا لأي عمل إرهابي قد يستهدفهم”.

وأشار المصدر إلى أنه “تم التعميم على قطاعات كثيرة في وزارة الداخلية لتأمين إدارات المباحث فيها، وخصوصًا في المخافر”.