فتح باب القبول للفصل الدارسي الثاني بجامعة الجوف

تواصل ـ أحمد الرمال:

أعلنت جامعة الجوف، عن فتح باب القبول لجميع الطلاب والطالبات السعوديين، الراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني، على بوابة القبول الالكتروني (http://edug.ju.edu.sa) ابتداءً من يوم الأحد 10 / 4 / 1438هـ، إلى نهاية يوم السبت 16 / 4 / 1438هـ، مؤكدة أنه لن يُسمح بالتقديم بعد هذه الفترة.

ونوّهت الجامعة، إلى أن إعلان نتائج المرشحين للقبول، سيكون يوم الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ، عبر البوابة الالكترونية والرسائل النصية لجوالات المتقدمين، الذين تم ترشيحهم للقبول لتأكيد طلب القبول، حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني أدناه.

وأكدت عمادة القبول بالجامعة، أنها لن تستقبل أي طلب، لا يُقدم من خلال البوابة الالكترونية وفي المدة المعلنة، داعية جميع المتقدمين والمتقدمات للقبول، إلى مراعاة الدقة المتناهية في تعبئة البيانات، علماً أن المتقدم أو المتقدمة يتحمل كافة التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول.

ونوهت العمادة إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني dar@ju.edu.sa للاستفسار بشأن كافة الإجراءات، وتشمل شروط القبول في الجامعة :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

– أن لا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات (لا تقل سنة التخرج عن 1432 / 1433هـ).

– أن يكون حاصلاً على اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم (القدرات + التحصيلي للكليات العلمية).

– أن لا تقل درجة اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم عن (50) للقبول في درجة البكالوريوس.

– أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.

– أن يكون لائقاً طبياً .

– أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.

– أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

– أن لا يكون مفصولاً من جامعة الجوف، لأسباب أكاديمية أو تأديبية أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

لا يجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها للحصول على شهادة بكالوريوس أخرى.

لا يجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها سواء في نفس الجامعة أو غيرها.