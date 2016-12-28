 «نوكيا 6».. أول هاتف للشركة الفنلندية يعمل بنظام «أندرويد» | صحيفة تواصل الالكترونية

«نوكيا 6».. أول هاتف للشركة الفنلندية يعمل بنظام «أندرويد»

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«نوكيا 6».. أول هاتف للشركة الفنلندية يعمل بنظام «أندرويد»

تواصل ـ وكالات:

كشفت الشركة الفنلندية ‘‘اتش.ام.دي‘‘ جلوبال، التي تملك حق استخدام العلامة التجارية لنوكيا عن أول إنتاج‏ أول هاتف ذكي لها، يستهدف المستخدمين الصينيين بسعر 1699 يوان (246 دولاراً)، ويعمل الهاتف الجديد نوكيا 6، بنظام أندرويد الخاص بجوجل، وتنتجه فوكسكون.

ويعد الهاتف الجديد، أول هاتف ذكي يحمل اسم نوكيا منذ 2014م، حين قررت نوكيا بيع وحدة الهواتف المحمولة، بالكامل إلى مايكروسوفت.

كانت نوكيا، قد هيمنت في وقت سابق على صناعة الهواتف المحمولة، لكنها تخلفت عن ركب التحول للهواتف الذكية، ثم اختارت نظام التشغيل ويندوز لمايكروسوفت لهواتفها الذكية، التي حملت اسم لوميا.

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