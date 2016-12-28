تحذير.. أجهزة التسمير ترفع خطر الإصابة بالسرطان

تواصل – وكالات:

حذر المعهد الاتحادي للحماية من الإشعاع، من أن الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية، التي تنبعث من أجهزة التسمير، لتسببها في رفع خطر الإصابة بالسرطان، وذلك وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح البروفيسور إيكهارد برايتبارت، رئيس الجمعية الألمانية للوقاية من الأمراض الجلدية، أن خطر الإصابة بسرطان الجلد الأسود، يتضاعف لدى الأشخاص، الذين يستخدمون أجهزة التسمير قبل بلوغ 35 عاماً.

وأكد برايتبارت، أنه ليست هناك ضرورة لاستعمال أجهزة التسمير بغرض شحن مخزون الجسم من فيتامين D، حيث يكفي التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الصيف لمدة 12 دقيقة تقريباً، بمعدل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين D بنفسه.

وأضاف، إذا كان لابد من استعمال جهاز التسمير، فينبغي حينئذ استعماله بمعدل مرة واحدة أسبوعيا على الأكثر، على أن يتم منح الجسم راحة لمدة 4 أسابيع بعد 10 أسابيع من استعمال جهاز التسمير على أقصى تقدير.