الرياض.. تكريم مقيم سوداني ساهم في القبض على مروج خمور أثيوبي

تواصل – خالد العبدالله:

وجّه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض مدير شرطة المنطقة بتكريم الوافد عبدالله الصادق محمد (سوداني الجنسية)، ومنحه شيك بمبلغ عشرة آلاف ريال وشهادة شكر، نظراً لمساعدته رجال الأمن في ضبط أحد الجناة؛ مما أدى لتعرضه لإصابة بليغة جراء ذلك.

وكانت إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد اشتبهت في شخص (أثيوبي الجنسية/ يقيم في البلاد بصفة غير نظامية)، يسير في حي منفوحة حاملاً بيده لفافة بلاستيك، وحال طلب الفرق منه الوقوف ارتكب الفرار.

وتصادف ذلك مع تواجد مقيم سوداني الجنسية قام بمساعدة طاقم الدورية في متابعة الجاني محاولاً الإمساك به، مما أدى لتعرضه للإصابة جراء اعتداء الجاني عليه بضربه على رأسه بـ(مطرقة حديدية) كانت بحوزته.

وجرى إسعاف المصاب حيث تلقى العلاج اللازم، كما تم ضبط الجاني وبتفتيشه عثر بحوزته على ثلاث قوارير مليئة بالعرق المُسكر جرى تحريزها وإيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

من جانبه، عبر المقيم عبدالله الصادق محمد، عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة على كريم اهتمامها وعنايتها، مؤكداً أن ما قام به يعد واجب عليه تجاه هذا البلد المعطاء، مثمناً حسن استقبال مدير شرطة الرياض له.