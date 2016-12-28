مواطن يشكو إهمال البلدية لحديقة حي النوارية بمكة المكرمة

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

اشتكى المواطن إبراهيم العمري، بحي النوارية في منطقة مكة المكرمة، من إهمال الصيانة، التي أصابت الحدائق التي تعد متنفساً طبيعياً لأهالي الحي في أوقات فراغهم.

وقال العمري، في رسالة إلى الصحيفة عبر خدمة ‘‘المواطن الصحفي‘‘: ‘‘الحديقة تخدم أكثر من منزل في الحي، وعمرها الفعلي عامان وعلى الرغم من ذلك فالصيانة فيها تقصير، متسائلاً أين الشركة التي قامت بإنشاء الحديقة؟ ولماذا لا تستكمل ترميها؟ ولماذا هذا الإهمال الواضح؟.

وأشار العمري، إلى أنه أرسل العديد من الشكاوي، عبر رقم البلاغات 940، إلا أنه فوجئ بالرد عليه بعبارة ‘‘أسباب البلاغ غير مقنعة‘‘.

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