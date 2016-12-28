أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

تواصل ـ متابعات:

يُقام، مساء اليوم الأحد الموافق 10 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“في شرح كتاب المختصر في التفسير” درس للعتيق بالرياض

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، مساء اليوم الأحد، الدرس العلمي الشهري، بعنوان “في شرح كتاب المختصر في التفسير”، في تفسير سورة الأحزاب، يقدمه الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع علي بن أبي طالب في حي الإسكان طريق الخرج، ويأتي الدرس ضمن الأنشطة والبرامج الثابتة التي ينظمها المركز خلال العام الحالي.

“لقاء مفتوح” للشيخ الطلحة في الرياض

يستضيف مجلس ناصر الجديد في الرياض مساء اليوم الأحد، الشيخ إبراهيم الطلحة في “لقاء مفتوح”، ويأتي اللقاء الذي يقام بعد صلاة العشاء، ضمن الأنشطة الدورية التي ينظمها المجلس.

“إن أكرمكم عند الله أتقاكم” محاضرة في الرياض

يقيم جامع أم إبراهيم الذياب –رحمها الله- في الرياض، مساء اليوم الأحد، محاضرة علمية بعنوان شرح قوله تعالى “إن أكرمكم عند الله أتقاكم” يقدمها الشيخ وليد الصالح، وذلك بعد صلاة العشاء، بمقر الجامع في حي المنصورة بالرياض.

“محبة الله للعباد” محاضرة للمطيري في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع جامع الراجحي بمدائن الفهد، محاضرة علمية بعنوان “محبة الله للعباد”، يقدمها الشيخ بدر بن عتيق المطيري، وذلك بعد صلاة العشاء بمقر جامع الراجحي في حي مدائن آل فهد، وتأتي المحاضرة الدينية لتوعية الناس بأمور دينهم.

“تابع تدبر آيات الله في الفرقة بين الزوجين” محاضرة في جدة

ينظم جامع إمام السنة بمحافظة جدة محاضرة، مساء اليوم الأحد، بعنوان “تابع تدبر آيات الله في الفرقة بين الزوجين”، تقدمها الأستاذة سامية حنبظاظة وذلك بعد صلاة المغرب، بمقر الجامع في حي الصفا شارع أم القرى خلف مطعم الخيالة.

كلمة وعظية للجعفري في الطائف

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف “مسرة”، ممثلاً في اللجنة الدعوية، سلسلة من الكلمات الوعظية التي ستبدأ مساء اليوم الأحد، بكلمة للشيخ أحمد جعفري، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع خالد بن الوليد بحي الروضة.