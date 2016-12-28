وظائف شاغرة عن طريق النقل بـ«هيئة الإحصاء»

تواصل ـ الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها في شغل وظائف شاغرة لديها، وذلك عن طريق النقل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ودعت الهيئة من لديه القدرة على القيام بمهام الوظيفة، ويحمل مؤهل جامعي للتخصص المناسب للوظيفة، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: Fa@stats.gov.sa * * * *

م مسمى الوظيفة المرتبة مقر الوظيفة المجال

1 مدير إدارة المراجعة الداخلية 13 الرياض إحصاء

2 مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة 12 جدة إحصاء

3 مدير فرع الهيئة بمنطقة جازان 12 جازان إحصاء

4 مدير فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية 12 عرعر إحصاء

5 مدير فرع الهيئة بمنطقة الجوف 12 سكاكا إحصاء

6 مدير فرع الهيئة بمنطقة نجران 12 نجران إحصاء

7 مدير فرع الهيئة بمنطقة الباحة 12 الباحة إحصاء

8 مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة * 12 المدينة المنورة إحصاء

9 مدير فرع الهيئة بمنطقة تبوك * 12 تبوك إحصاء

10 مدير فرع الهيئة بمنطقة عسير * 12 عسير إحصاء

11 مدير فرع الهيئة بمنطقة حائل * 12 حائل إحصاء

12 مدير فرع الهيئة بمنطقة القصيم * 12 بريدة إحصاء

13 مدير مكتب الهيئة بمحافظة الإحساء * 11 الهفوف إحصاء

14 مراجع داخلي 11 الرياض مالية وإدارية

15 أخصائي تطوير تطبيقات الويب أول 10 الرياض تقنية معلومات

16 أخصائي أمن معلومات أول 10 الرياض تقنية معلومات

17 اخصائي إحصائي * 10 الرياض إحصاء

18 منسق خدمات موظفين * 10 الرياض مالية وإدارية

19 مسؤل عقود 10 الرياض مالية وإدارية

20 أخصائي قواعد بيانات أول * 10 الرياض تقنية معلومات

21 مراجع داخلي * 10 الرياض مالية وإدارية

22 اخصائي إحصائي 9 الرياض إحصاء

23 محلل أنظمة * 9 الرياض تقنية معلومات

24 اخصائي تطوير التطبيقات * 9 الرياض تقنية معلومات

25 اخصائي شبكة معلومات * 9 الرياض تقنية معلومات

26 مسؤول مشتريات * 9 الرياض مالية وإدارية

27 باحث إحصائي 8 الرياض الأحساء

28 اخصائي أمن معلومات * 8 الرياض تقنية معلومات

29 اخصائي دعم * 8 الرياض تقنية معلومات

30 محلل ضمان جودة أول * 8 الرياض تقنية معلومات

31 اخصائي تطوير الموقع الإلكتروني 8 الرياض تقنية معلومات

32 باحث إحصائي * 7 الرياض إحصاء

33 اخصائي اتصالات * 7 الرياض مالية وإدارية

34 مراجع داخلي * 7 الرياض مالية وإدارية

35 اخصائي ترجمة * 7 الرياض مالية وإدارية

للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط (https://goo.gl/OrJdmO) .