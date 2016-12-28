موجز الصباح| الكشف عن موعد دفع رسوم المرافقين.. وتفاصيل جديدة بشأن مقتل إرهابيين في الرياض

تواصل – الرياض:

إصابة 4 إثر انقلاب حافلة معتمرين على طريق «الرياض- الطائف»

أصيب 4 أشخاص جراء حادث انقلاب تعرضت له حافلة تقل 50 معتمراً، أمس السبت، بالقرب من مركز الحوميات على طريق “الرياض – الطائف”.

دفع رسوم المرافقين مع إصدار الإقامة بداية من شوال المقبل

أقرت الجهات العليا دفع رسوم المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص مقدما سنويا عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها.

وأوضح التعميم أن ذلك سيكون اعتبارا من الأول من يوليو المقبل 2017 الموافق 6 شوال 1438هـ، على أن تتضاعف الرسوم لتصل إلى 200 ريال شهريا (عن كل فرد) العام المقبل 2018، وتزيد إلى 300 ريال شهريا في يوليو 2019، ثم أخيرا 400 ريال اعتبار من يوليو 2020.

الرياض.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الإرهابيين في حي الياسمين

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن حادثة قتل قوات الأمن لإرهابيين في حي الياسمين بالرياض، أمس السبت.

وأفادت المصادر بأن الإرهابيين “طايع الصيعري” و”طلال الصاعدي”، يسكنان في فيلا بشارع رقم 105 بالحي منذ 6 أشهر، كانا قد استأجرها أحد المتسترين عليهما من مكتب عقاري بإيجار سنوي 80 ألف ريال.

رئيس «التحقيق والادعاء» يعفو عن مواطن أساء إليه

تنازل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، محمد فهد العبد الله، عن حقه الخاص بشأن متهم وجّه إليه الفاظاً مسيئة ودعا عليه في جلسة قضائية.

سداد مديونيات الجهات الحكومية لـ«الطيران المدني» خلال 3 سنوات

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا تقتضي بسداد جميع مديونيات الجهات الحكومية والخاصة لهيئة الطيران المدني خلال ثلاث سنوات.

«العمل» توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة

نفى الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، ما يتم تداوله بعدد من مواقع التواصل حول اتجاه المملكة لإلغاء العمل بنظام الكفالة خلال الفترة المقبلة.

«التعليم» تعتمد 3 مؤشرات لقياس أداء المعلمين

اعتمدت الخطة التشغيلية لوكالتي التعليم “بنين وبنات” في وزارة التعليم، 38 برنامجاً لتحسين استقطاب المعلمين من خلال تأهيلهم وتطويرهم.

واشتملت الخطة على 3 مؤشرات رئيسية لقياس أداء المعلمين، تتمثّل في متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمون، ومتوسط عدد ساعات التطوير المهني في القيادة التعليمية بالمدارس، ونسبة المعلمين المجتازين لاختبار قياس.

«نبراس» تُحذّر: مُروجِو المُخدرات ينشطون أثناء الاختبارات

حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس”، اليوم الأحد، من خطورة مروجي سموم المخدرات الذين ينشطون في فترة الاختبارات لإيقاع الطلاب.