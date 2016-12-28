 توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة شمال وغرب المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة شمال وغرب المملكة

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توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة شمال وغرب المملكة

تواصل ـ واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم تمتد إلى الدوادمي، فيما تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، وتبقى السماء غائمة جزئيًا على وسط وجنوب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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