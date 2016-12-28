تحذيرات طبية من حمية تنظيف السموم

تواصل – وكالات:

حذّر أطباء بريطانيون، وجمعية مرض السكري في لندن، من مخاطر حمية “ديتوكس” الشهيرة بتنظيف الجسم من السموم، على خلفية حادثة وقعت أخيراً اتبعت فيها امرأة تبلغ من العمر 74 عاماً الحمية، لكن حالتها ساءت سريعاً أوصلتها إلى العناية الفائقة.

وأظهرت نتائج الفحوص الطبية للمرأة البريطانية، أنها كانت تعاني من مستويات منخفضة في عنصر الصوديوم بالجسم، وفقاً لما أورد موقع “العربية نت”.

وأفادت الجمعية بأن فكرة التخلص من المواد السامة في الجسم غير علمية، مبينة أن أعضاء الإنسان تقوم بإزالة السموم من الجسم باستمرار مثل الجلد، الأمعاء، الكبد والكلى.

وبحسب الجمعية البريطانية فإن مصطلح حمية “ديتوكس” هو اختصار لمصطلح “حمية إزالة السموم”، وعادة ما تشمل هذه الحمية قوانين قاسية لاتباعها.

وتنصح الجمعيات الطبية المتخصصة باتباع أنواع حمية تستند إلى مرجعية طبية تأخذ في الاعتبار الوضع الصحي والغذائي للإنسان المستهدف.