الجمعية الألمانية للتغذية توصي بشحن الجسم من مصادر «البوتاسيوم»

تواصل – وكالات:

أوصت الجمعية الألمانية للتغذية، بأهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، لكونه يندرج ضمن أهمّ الإلكتروليتات في الجسم، مع الصوديوم والكلوريد.

وقالت الجمعية، في بيان لها: إنّ البوتاسيوم يحظى بأهمية كبيرة للأعصاب والعضلات، موصية بتناول 4 آلاف ملليجرام يومياً بالنسبة للبالغين و4400 ملليجرام للمرضعات.

وتتمثل المصادر الغنية بالبوتاسيوم في الخضراوات والفواكه، مثل “الجزر، الطماطم، البطاطس، الموز، المشمش، المكسرات كالبندق واللوز”، فيما يرتفع محتوى البوتاسيوم في صورة مركّزة كمعجون الطماطم والفواكه المجففة.