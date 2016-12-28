«كوالكوم» تطرح معالجها الجديد للهواتف الجوالة

تواصل- وكالات:

أعلنت شركة “كوالكوم”، عن طرح معالج فائق التقنية للهواتف الجوالة، يعتمد على معمارية 10 نانومتر الصغيرة.

وذكرت الشركة خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إس إس” بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، أن المعالج “سناب دراغون 835” يمتاز بفاعلية استهلاك الطاقة بوضوح 25%، وأبعاد مدمجة، مقارنة بأرقى المعالجات السابقة مثل “سناب دراغون 820″، الذي يعتمد على معمارية 14 نانومتر.

ويحتوي “سناب دراغون 835” على وحدة معالجة مركزية CPU خاصة به “Kyro 280” مزودة بـ 8 أنوية معالجة يُمكن أن تعمل بسرعة تصل إلى 2.45 جيجاهرتز.

ويشتمل المعالج على وحدة معالجات الرسوميات Adreno-540، التي تدعم تشغيل نظارات الواقع الافتراضي “VR” والمحتويات ذات دقة الوضوح الفائق 4K، وعمق ألوان 10 بت وصوتيات 3D.

وقالت مواقع متخصّصة في مجال التكنولوجيا: إن المعالج الجديد يدعم مودم Gigabit X16-LTE، وحدة شبكة لاسلكية ac أو ad، وتقنية البلوتوث، ومعالج إشارة الصوت “Hexagon 682 DSP”.

ويُرجّح طرح المعالج Snapdragon 835 في هواتف أندرويد، والأجهزة الجوالة المزوّدة بنظام ويندوز 10 الجديد في النصف الأول من العام الجاري.