«كور».. جهاز راوتر من «نورتون» لتأمين الشبكة المنزلية

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “نورتون”، المتخصّصة في برمجيان أمان الإنترنت، عن إطلاقها جهاز الراوتر “كور” لتوفير المزيد من الأمان في الشبكة المنزلية.

وقالت “نورتون” خلال معرض الإلكترونيات CES، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية: إنّ “كور” سيكون بمثابة حارس للشبكة المنزلية وما تشتمل عليه من أجهزة كمبيوتر ولمبات شبكية موصلة به أو مستشعرات أو أجهزة منزلية.

ويتضمّن “كور” وحدات النطاق المزدوج لشبكة WLAN اللاسلكية بتردد 2.4 و5 غيغاهرتز، مع تقنية البلوتوث منخفض الطاقة، مع اثنين منافذ “يو إس بي- 3”.

ويمكن توصيل مودم خارجي عن طريق قوابس “إيثرنت” الـ 4، ومن المقرر طرح “كور” في الأسواق العالمية خلال فصل الصيف المقبل.