تحذير من برمجية خبيثة تعطل أجهزة آبل الشخصية

تواصل ـ وكالات:

حذرت شركة مالويربايتس Malwarebytes”” المتخصصة في أمن المعلومات من وجود زيارة موقع مزيف يحوي برمجية خبيثة يمكن أن تؤدي إلى تعطل أجهزة آبل الشخصية.

وكشف تقرير جديد للشركة، عن خداع مستخدمين ودفعهم إلى زيارة متصفح سفاري، وأشارت إلى أنه عند زيارة مستخدمي أجهزة آبل عن طريق المتصفح، وغالباً عن طريق النقر على رابط في رسالة إلكترونية وهمية، فإنهم يُنزِّلون عن غير قصد البرمجية الخبيثة على أجهزتهم، ومن ثم تقوم البرمجية بإطلاق واحدة من مجموعتي إجراءات استناداً إلى إصدار نظام التشغيل الخاص بالجهاز.

وفي الحالة الأولى، تتسبب البرمجية الخبيثة بجعل برنامج البريد الإلكتروني على الجهاز يخلق عدداً هائلاً جداً من مسودات لرسائل تحتوي على عبارة “تحذير! لقد اكتُشف وجود فيروس!” في حقل موضوع الرسائل، ومع أن تلك المسودات لا تُرسل في الواقع إلى أي شخص، ولكن الإنشاء المفاجئ لذلك الكم الهائل منها يستهلك موارد الحاسب، وبالتالي تعطل وتوقفه عن العمل.

وفي الحالة الأخرى، ذكرت شركة “مالويربايتس” في تقريرها أن البرمجية الخبيثة تدفع الأجهزة المصابة إلى فتح برنامج آي تيونز عدة مرات دون إغلاقه لدرجة تتسبب في الوصول إلى النتيجة ذاتها من تجمد الجهاز وتوقفه عن العمل.

وفي كلتا الحالتين، تؤدي البرمجية الخبيثة أساساً إلى جعل أجهزة آبل تستخدم كل ذاكرتها، وذلك على غرار هجمات القرصنة المعروفة باسم “هجمات الحرمان من الخدمة” DDoS على مواقع الإنترنت، إذ يقوم القراصنة في مثل تلك الهجمات بإمطار المواقع بحركة بيانات هائلة، مما يجعل المواقع غير قابلة للوصول بسبب عدم قدرتها على الاستمرار.