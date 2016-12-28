مشروع لتسريع الإجراءات الحكومية في مختلف القطاعات

تواصل ـ الرياض:

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية، عن توجّه لإقامة مشروع حيوي يُسهّل ويُسرّع الإجراءات في مختلف القطاعات الحكومية، عبر إعداد كراسة في مختلف الوزارات والمصالح.

ولفت المصدر، إلى أنّ المشروع يهدف لتقليص وتسهيل بعض الإجراءات الحكومية الروتينية في العديد من القطاعات الحكومية بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، مع توحيد بعض الإجراءات، وإعداد لوائح تنظيمية.

وبيَّن المصدر، أن المشروع الجديد، يعمل على الاستفادة من عمليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، لتلافي الطلبات المزدوجة، والتسهيل على المواطنين والمقيمين في حالة الحاجة إلى أي إجراء حكومي، وفقاً لـ”المدينة”.