جهاز يُعالج انقطاع التنفُّس أثناء النوم

تواصل – وكالات:

طوّر فريق من الجراحين الفرنسيين في جامعة باريس، جهاز مُنظم للتنفس، تتم زراعته في الفم، كأحد العلاجات لانقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم.

ويُزرع المنظم في العصب المحرّك للسان، حيث يرسل مع كل تنفس دفعة كهربائية إلى اللسان، لا يشعر بها النائم، والتي تعمل على شد اللسان إلى الأمام في حركة عكسية لتسهيل مرور الهواء إلى الرئة، مما يمكنه من التنفس بسهولة دون معاناة من نوبات انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم.

ويُعد الجهاز أحد علاجات انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، فيما كانت الطريقة العلاجية المتعارف عليها إلى الآن، تتمثّل في تهدئة الرئة عن طريق الضغط على أجهزة تقويمية يرتديها المريض في الفك لتسهيل عملية مرور الهواء، بحسب “المصري اليوم”.