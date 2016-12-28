3 طُرق طبيعية للقضاء على «الكحة»

تواصل ـ وكالات:

توصل باحثون إلى ثلاث طرق طبيعية تساعد في القضاء على الكحة الشديدة، وبحسب موقع «فاب هاو» المعني بالصحة، فإن هذه الطرق يمكن الاعتماد عليها مع تناول الدواء للوصول إلى نتائج أسرع أهمها:

1- قم بتدليك قدميك بالـ«فيكس»، ثم ارتدي الجوارب القطنية، ويمكن تكرار هذه الخطوة أربع مرات في اليوم.

2- تناول مزيج الزنجبيل والليمون والعسل الأبيض النقي، ويمكن تناول هذا المشروب الذي له تأثير قوي في القضاء على الكحة عدة مرات باليوم الواحد.

3- خليط خل التفاح مع العسل له مفعول سريع في القضاء على الكحة الشديدة، فقط قم بإضافة 2 ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء الفاتر، ويفضل تناول هذا المشروب صباحاً.